X（旧Twitter）で話題になっているのは、ある黒猫がマットに擬態していてどこにいるのかわからなくなっている様子です。完全に同化してしまっている不思議な光景は177万2千回を超えて表示され、7万8000件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：『飼っている黒猫にそっくりな玄関マット』をしいた結果…『完全に同化している光景』】 擬態スキルが高い猫 Xアカウント『@kotekage2011』に投稿されたのは、エキゾチック