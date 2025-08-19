X（旧Twitter）で話題になっているのは、ある黒猫がマットに擬態していてどこにいるのかわからなくなっている様子です。完全に同化してしまっている不思議な光景は177万2千回を超えて表示され、7万8000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『飼っている黒猫にそっくりな玄関マット』をしいた結果…『完全に同化している光景』】

擬態スキルが高い猫

Xアカウント『@kotekage2011』に投稿されたのは、エキゾチックショートヘアの黒猫さんが、玄関マットと完全に同化してしまっている姿です。この日、飼い主さんがじっくりと足元を見てみると、さっきまではそこにいなかったはずの黒猫さんが玄関マットの上でまったりとくつろいでいたのだそうです。

玄関マットのデザインも黒猫なので、その上で寝そべる本物の黒猫さんを認識するのはかなり難易度が高めなのだとか。一見しただけでは、マットの上に黒猫さんがいることになかなか気づけないのだといいます。

黒猫さんは、黄色い目をまん丸にしながら飼い主さんを見上げて、「ちゃんとここにいるよ」と訴えているような表情をしていたとのことでした。

投稿には、「気づかずに踏んじゃいそうですねw」「2Dから3Dになるマジカルマットだ！w」「足元注意ですね！」「かわいい黒猫が出てきたｗ」など、たくさんのコメントが寄せられています。

楽しい猫ライフを満喫

黒猫さんには、同じエキゾチックショートヘア（白い毛色）の同居猫さんがおり、毎日仲良く暮らしているのだそうです。

遊ぶ時には、アクロバティックな動きを披露してくれる黒猫さん。おもちゃを追いかけて、右に左に大ジャンプを繰り広げ、持ち前の運動神経の良さを発揮してくれるのだとか。

手を思いっきり広げて「パー」をしているところがとても愛くるしいのだそう。2匹のエキゾチックショートヘアさんたちが見せてくれる愉快な姿は、日々多くの人に癒しを届け続けています。

Xアカウント『@kotekage2011』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Xアカウント「@kotekage2011」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。