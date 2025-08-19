数々の記録を塗り替える陸上界の新星、星稜高校2年の清水空跳選手が19日、公開練習を行いました。国内、海外からも注目される清水選手の練習方法とは…そして、世界への思いを語ってくれました。 「おはようございます」星稜高校2年の清水空跳選手は、去年、男子100メートルの歴代の高校1年の記録を更新。さらに、今年6月のインターハイでは、10秒00をたたき出し、U18の世界記録など数々の記録を塗り替えました。