進化した最安モデルの仕様に反響集まる！トヨタは2025年8月5日、コンパクトミニバン「シエンタ」の一部改良モデルを発表し、同日より販売を開始しました。この改良では装備の充実を図り、商品力をさらに高めているほか、トヨタの関連会社であるモデリスタと共同で開発した特別仕様車「JUNO」を新たにラインナップに加えました。【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”トヨタ新「コンパクトミニバン」です！（30枚以上）