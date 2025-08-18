中国・黒竜江省ハルビン市の高速鉄道車内で、ある乗客が騒いでいた子どもを注意したところ、その子どもの親から反発される騒動があった。現場で撮影された映像には、高速鉄道の座席で大声を上げたり、手を振り回して騒ぐ小学校低学年くらいの子どもの様子が映っている。乗客の女性が「お子さんをちゃんと見てもらってもいいですか？乗車してから今までずっと騒いでいますよ」と注意したところ、隣に座っていた母親とみられる人物は