500馬力超えの「XR-PHEV エボ」ソニーが20年以上展開しているレースゲームシリーズ「グランツーリスモ」。2025年5月15日のアップデートでは、スズキ「キャリイ」がまさかの実装となり、話題を集めました。そんな驚きの商用車がある一方、このゲームには世界中の自動車メーカーと協力し製作されたゲームオリジナルモデルシリーズ「ビジョン グランツーリスモ（VGT）」が登場します。【画像】超カッコイイ！ 三菱の「スーパース