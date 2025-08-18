三菱の「スーパースポーツ」！ 高性能4WD搭載の「500馬力超えマシン」！ 超軽量ボディ採用でめちゃ楽しそうな「XR-PHEV エボVGT」どんなモデル？

500馬力超えの「XR-PHEV エボ」

ソニーが20年以上展開しているレースゲームシリーズ「グランツーリスモ」。2025年5月15日のアップデートでは、スズキ「キャリイ」がまさかの実装となり、話題を集めました。

そんな驚きの商用車がある一方、このゲームには世界中の自動車メーカーと協力し製作されたゲームオリジナルモデルシリーズ「ビジョン グランツーリスモ（VGT）」が登場します。

その中の1台が「コンセプト XR-PHEV エボリューション ビジョン グランツーリスモ」です。

500馬力×4WD ×軽量ボディ！

グランツーリスモは1997年に発売されたレーシングゲーム。プレイステーションでリアルな挙動の実車を操作できることから人気が爆発、20年以上続くタイトルになりました。

直近では、最新作「グランツーリスモ7」で、2025年5月15日に行ったアップデートでスズキの軽トラ、キャリイが登場。街中で活躍する軽トラックがレースシーンでもしっかりと再現されています。

そんなリアルさへの追求を欠かさぬ一方、グランツーリスモシリーズでは架空のレーシングカーであるビジョン グランツーリスモシリーズも展開されています。

そんなビジョン グランツーリスモシリーズのうちの一つ、コンセプト XR-PHEV エボリューション ビジョン グランツーリスモは三菱とのコラボで作られたモデルです。2013年の東京モーターショーに参考出品された「MITSUBISHI Concept XR-PHEV」をベースに、歴代のモータースポーツ活動で培ってきたノウハウを細部にまでつぎ込んできました。

ボディサイズは全長4462mm×全幅2262mm×全高1352mm。

外観はMITSUBISHI Concept XR-PHEVのデザインコンセプト「アスリートフォルム」をさらに進化させています。車体前方には「次世代SUVのアイデンティティのスタディ」だという迫力あるフロントグリルをデザイン。スリーダイヤマークを基点として後方に向かってウェッジしていく様子は、アスリートがクラウチングスタートを切る瞬間の緊張感や瞬発力を表現しています。

また、炭素繊維強化プラスチックの採用により、ボディの軽量化に成功。車体重量を1350kgに留めています。開発に際しては、デザインチームや先行車両研究グループ、空力技術開発グループも携わったといいます。

パワートレインは、3リッターエンジン＋モーターのプラグインハイブリッドシステ。これに8速デュアルクラッチトランスミッション（DCT）を組み合わせ、最大510馬力、最大トルク103.5kgf-mを発揮します。

これらの動力は車両運動統合制御システム「S-AWC」によって4輪に最適に伝達され、良好なハンドリングを実現します。