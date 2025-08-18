俳優のオダギリジョー（４９）が１８日、都内で映画「ＴＨＥオリバーな犬、（Ｇｏｓｈ！！）このヤロウＭＯＶＩＥ」（９月２６日公開）の完成披露上映会の舞台あいさつに登壇した。今作で脚本、監督、編集、出演と多くの役回りをこなしたオダギリは、冒頭で「１つ謝らなきゃいけない。今日上映するものが完成品じゃないんです。間に合わなかったんです。本当に申し訳ないんですけど。１つ前のバージョンです」とまさかの告