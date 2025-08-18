フィリピンの首都マニラで日本人男性2人が銃撃され死亡した事件で、地元警察は18日、事件に関与したとみられる容疑者2人を拘束しました。【写真を見る】【速報】フィリピンで日本人2人銃撃され死亡事件に関与したとみられる容疑者2人を拘束うち1人は“旅行ガイド”この事件はマニラで15日、静岡県出身のナカヤマ・アキノブさんと福岡県出身のサトリ・ヒデアキさんが男に銃で撃たれ死亡したものです。防犯カメラには、2人組がバ