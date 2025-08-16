[8.16 J1第26節 湘南 2-2 FC東京 レモンS]J1リーグは16日、第26節を各地で開催し、レモンガススタジアム平塚では湘南ベルマーレとFC東京が対戦。FC東京が2点を先行するも、湘南が追い付いて2-2のドローに終わった。ここ9戦未勝利(3分け6敗)で17位と苦しむ湘南は第25節柏戦(●0-2)から先発3人を入れ替え、MF平岡大陽、MF奥野耕平、DF舘幸希らを先発起用。一方、アウェーのFC東京は第25節鹿島戦(●0-1)から先発5人を入れ替え、FW