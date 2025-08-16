琵琶湖ホテルは、百人一首から2種の和歌をイメージしたかき氷を9月30日まで販売する。同ホテルは“かるたの聖地・大津”ならではのおもてなしとして百人一首をテーマにしたイベントを展開している。今回は平安時代の恋の歌が詠まれた和歌をテーマに、対照的な2種類のかき氷を提供する。「しのぶレモン 〜みついろの恋〜」は隠し切れないほどに高なる密かな恋の想いを、甘酸っぱいはちみつレモンで表現した。「焦がれティラミス 〜