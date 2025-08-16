8月8日に第５子となる次女を出産した辻希美（38）の名付けセンスが物議を醸している。13日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）で設けられたコーナーでは、命名について辻と夫の杉浦太陽（44）は「キラキラネーム寄り」の名前を提案しているが、それを他の子どもたちが一丸となって反対していると報じられた。【もっと読む】辻希美“2億円豪邸”お引っ越しで「ご近所トラブル」卒業 新居はすでに近隣ママの名所その後、長女の希