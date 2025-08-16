ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が15日、X（旧ツイッター）を更新。キャッシュレスではない国内の一部屋台に対し、怒りとともに私見をつづった。堀江氏は14日夜の更新で、一部の大型祭りで出店していたたこ焼き店がキャッシュレスではなかったとし「クソまずい」「マジクソ。消えて欲しい」などと記した。続くポストで「なんなんこれ」とも書いた。この投稿に対し、一部ユーザーが「屋台でそこまで求めるのは酷ではw」とコ