8·î13Æü¡¢Ãë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬¸½¾õ¤òÊó¹ð¡£8·î8Æü¤Ë½Ð»º¤·¤¿Âè5»Ò¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ä?¡×ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿ÄÔ´õÈþ¤ÎÉ×¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤Î¶á±ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤ÎÌ¾Á°¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ²ÈÂ²Æâ¤ÇÊ¶µê¡ÖÄÔ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£5·î¸åÈ¾¤Ë¤Ï»ºµÙ¤ËÆþ¤ê¡¢°ì»þ½Ð±é¤ò¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤