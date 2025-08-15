映画『アクアマン』で知られるハワイ出身の俳優のジェイソン・モモアは、サーフィン中に溺れそうになったことがあるそうだ。2007年、ハワイのマウイ島でジョーズというニックネームを持つピアヒという波に挑戦していたが、長時間パドリングをしていたところ、強風の中でリーシュコードが切れたという。 【写真】16歳長男が「デューン」PART3でデビューいきなり親子共演が実現