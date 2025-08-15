メーガン妃は自身のラブランド「アズ・エヴァー」世界配送を計画しているが、そのプランは失敗する可能性が高いと、ＰＲ専門家が指摘した。英紙エクスプレスが１５日、報じたメーガン妃はアズ・エヴァーの公式インスタグラムアカウントに投稿して、同ブランドが最終的にイギリス、カナダ、オーストラリアへの配送を開始する可能性を示唆した。現在、同ブランドの商品は米国５０州のみで配送可能となっている。妃はワイングラ