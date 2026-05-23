海外では「日本人だとわかった瞬間、態度がガラッと変わる」というケースがあるようです。そんなあるあるについての実体験を描いた漫画『日本人と知って豹変された話』（作：サマ子さん）が、SNSで話題となっています。【漫画】『日本人と知って豹変された話』（全編を読む）物語の舞台はオーストラリア。ある日、作者は幼い子どもと2人で電車に乗っていました。すると「そこのボク！」と、突如見知らぬオーストラリア人男性に声を