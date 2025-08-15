東野圭吾 原作作品初のアニメーション映画化となる『クスノキの番人』が2026年1月30日（金）公開決定！ティザービジュアル＆特報映像が公開となり、主演声優に高橋文哉が決定、天海祐希が物語の鍵を握るキャラクターを演じる。☆高橋文哉＆天海祐希のアフレコカットなどをチェック！（写真9点）＞＞＞巧みなプロットや深い人間描写で知られ、ミステリーからヒューマンドラマまで幅広いジャンルで読者の心を掴んできた日本最高峰