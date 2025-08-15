食楽web JR品川駅構内の人気エキナカ商業施設『エキュート品川』。多種多彩なスイーツが販売されていますが、2025年8月に入手できる絶品スイーツから、6品をピックアップしました。入手のためだけに品川駅まで足を運ぶのも大いにアリの絶品スイーツ、ぜひチェックしてみてください！ 岡田謹製 あんバタ屋「あんバタフィナンシェ」 「あんばたフィナンシェ」6個入 1620円、「あんバタフィナンシェ宇