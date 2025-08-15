「Moflinの飼い主同士の交流会もあるようです。保育園に通う娘もかわいがってくれています」と話すカシオ計算機の市川英里奈さん＝7月1日、東京都渋谷区カシオ計算機が2024年11月に発売した人になつくペットロボット「Moflin（モフリン）」が注目を集めている。人工知能（AI）搭載で400万通り以上の個性を実現。育て方によって性格に違いが出る。商品企画を担当した市川英里奈（いちかわ・えりな）さんにヒットの秘密を聞いた。