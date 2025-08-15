出口夏希が、8月16日21時放送の土曜プレミアム『ほんとにあった怖い話夏の特別編2025』（フジテレビ系）内の完全新作エピソード『或る訳ありの部屋』で主演することが発表された。出口は『ほん怖』初出演にして初主演。【写真】実はホラーが苦手な出口夏希、初主演！「或る訳ありの部屋」場面写真『ほん怖』は、実際に人々が体験した怖い話をリアルに描く、オムニバス形式のリアルホラーエンターテインメント。『夏の特別