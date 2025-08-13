モバイルバッテリーのレンタルサービス「ChargeSPOT」を提供する株式会社INFORICHは、8月10日(日)より“U22割”を開始。キャンペーンの発表会にはChargeSPOT全国キャンペーンのアンバサダーであるFRUITS ZIPPERから、仲川瑠夏さん、真中まなさん、早瀬ノエルさんが登場しました。■世界に1つだけのNEWKAWAII「ChargeSPOT」発表会に登場した仲川さん、真中さん、早瀬さんは「ChargeSPOT」のデコレーションに挑戦。メンバーカラーの