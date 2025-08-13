尽誠学園の応援部で奮闘する1人の女子部員第107回全国高校野球選手権は12日に2回戦（初戦）が行われ、9年ぶり12回目の出場となった尽誠学園（香川）が東大阪大柏原（大阪）を3-0で下し、3回戦進出を決めた。アルプススタンドは香川県から押し寄せた応援団で超満員、大盛り上がりだった。その中で、珍しい“白の学ラン”を着た1人の女子部員が奮闘を続けていた。名前は藤井優菜さん（2年）。応援団に入ったきっかけは「全校応援