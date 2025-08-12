近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（61）が8月11日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせ〜！」に出演。広陵（広島）の甲子園辞退問題を親の立場からバッサリ斬った。広陵が野球部内の暴力事案やネット上での批判や誹謗中傷などを重く見て、夏の甲子園2回戦への進出を辞退した。金村氏は「みんな不幸になるよな。こんなになるとね。他のもどんどん出てきたり、せきを切ったように…」と、一向に収束の気配を見