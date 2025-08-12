ファミリーマート（東京都港区）のキャンペーン「ざっくり 40％増量作戦」2週目が8月12日、スタートしました。2週目では「こだわり肉シュウマイ＆肉団子（黒酢入りだれ）」（468円、以下、税込み）をはじめ、「こだわり納豆の納豆細巻寿司」（420円）、「たべる牧場ミルク」（248円）、「サクサクか〜るいチーズスナック」（138円）の4種類が登場します。同キャンペーンは、人気商品を「お値段そのまま」で40％増量するという