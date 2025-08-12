三重県の志摩観光ホテルのレストランで2025年7月、夕食を食べた複数の宿泊客が体調不良を訴えましたが、保健所の調査の結果、「食中毒」とは断定されませんでした。志摩観光ホテル ザ ベイスイートでは7月19日、レストランで食事をした宿泊客の男女7人が、嘔吐や下痢などの体調不良を訴えていました。食中毒が疑われ、保健所が調理に携わった従業員や客の便などを調べましたが、「食中毒とは断定できない」と判断され