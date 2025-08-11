この記事をまとめると ■自販連と全軽自協から2025年7月単月締めでの販売台数が発表された ■ここのところ前年同期比ではいずれも微減となり横ばい状況が続いている ■新型ムーヴが登場したダイハツだが新型車特需効果というものが数字から感じられない 政治・経済・世界情勢に不安があると新車販売は上向かない 例年新車販売での夏商戦の締め月となる7月の新車販売台数統計が発表された。登録車については自販連（日本自動車販