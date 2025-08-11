「ひろゆき」こと実業家の西村博之さんが2025年8月10日、部内での暴力事案が報じられている広陵高校（広島）の甲子園出場辞退についてXで疑問をぶつけた。「正しく生きて来たひとも罰を受けるなら、正しく生きた人だけ損」大会本部は10日、公式サイトで広陵高校の出場辞退について「広陵高校から本日10日、出場辞退の申し出があり、大会本部として了承しました。このような事態になったことは大変残念ですが、学校のご判断を受け入