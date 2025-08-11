Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡ËÁêËÐ¶¥µ»¤¬10Æü¡¢Ä»¼è»Ô¤Î¥ä¥Þ¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯Ä»¼è¸©Ì±ÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Âç²ñºÇ½ªÆü¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢³¬µéÊÌ¤Î¸Ä¿ÍÀï¡Ê80¥­¥íÌ¤Ëþ¡¢100¥­¥íÌ¤Ëþ¡Ë¤È¡¢ÃÄÂÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿32¹»¤Ë¤è¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃÄÂÎÀï¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿11²ó¤ÎÍ¥¾¡²ó¿ô¤ò¸Ø¤ëºë¶Ì±É¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ç¶âÂô»ÔÎ©¹©¤Ë1¡½4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ê¤é¤º¡¢²ù¤·¤¤3°Ì¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãæ·ø¤Î³ÀÅº¸¼¶õ¡Ê¤Ï¤ë¤¯¡¢3Ç¯¡Ë¤¬Í£°ì4