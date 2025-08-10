単独会見に応じるイランのラバンチ外務次官＝9日、テヘラン（共同）【テヘラン共同】イランのラバンチ外務次官は9日、首都テヘランで共同通信と単独会見した。米国による対イラン制裁の解除と引き換えに「一定の期間、核開発に対する制限を受け入れる」と述べ、ウラン濃縮度を引き下げる意向を表明した。譲歩する姿勢を示すことで、核開発拡大を懸念する欧米の圧力を少しでも緩和させたい狙いがありそうだ。ウラン濃縮停止を求