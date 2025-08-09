40歳の今もトップコンディションを維持し、サウジアラビアのアル・ナスルで活躍を続けるポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド。普段のトレーニングはもちろんだが、ロナウドは睡眠にも強いこだわりを持っている。そのこだわりについて明かしたのは、ポルトガル代表で一緒にプレイしたDFセドリック・ソアレスだ。何でもロナウドは夜間にスマホを使用することを嫌っていたそうで、代表のチームメイトにも夜間のスマホ禁止令を