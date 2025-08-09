夜間のスマホは睡眠に悪影響？ C・ロナウドが代表のチームメイトにも伝えていたルール「携帯はダメだと」
40歳の今もトップコンディションを維持し、サウジアラビアのアル・ナスルで活躍を続けるポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド。
普段のトレーニングはもちろんだが、ロナウドは睡眠にも強いこだわりを持っている。そのこだわりについて明かしたのは、ポルトガル代表で一緒にプレイしたDFセドリック・ソアレスだ。
何でもロナウドは夜間にスマホを使用することを嫌っていたそうで、代表のチームメイトにも夜間のスマホ禁止令を出していたという。
ロナウドは息子のクリスティアーノ・ジュニアが12歳だった頃にも、スマホに夢中になってほしくないとの理由からスマホを持たせなかったという。
スマホの夜間使用は、ブルーライトなど睡眠に悪影響を与えるとも言われる。ついつい夜間にスマホを使用したくなってしまうが、ロナウドは睡眠の質を上げるためにスマホ使用にも厳しいルールを作っていたようだ。
