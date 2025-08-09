ニューストップ > 左の胸下が痛い…女性特有の症状はどんな病気？医師が解説 病気 医療 Medical DOC 左の胸下が痛い…女性特有の症状はどんな病気？医師が解説 2025年8月9日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 女性特有の「左胸下が痛い」症状について、医師が解説している 胸の痛みの原因としては、乳房周囲の筋骨格系の痛みや乳腺の痛みがあるそう また、左胸がチクチクと痛む症状の場合は、胸痛症候群が考えられるという 記事を読む おすすめ記事 「こんなにバカだったの？」マックに非難殺到！食糧廃棄に転売、“穴だらけ”の対策 2025年8月12日 15時0分 「配慮がなさすぎる」IVE 新曲MVの“折り鶴炎上”演出が物議…コメント7000件超えの大荒れ 2025年8月12日 19時53分 北海道に住むある家族が「村八分にされた」理由。「はさみを持った男が侵入してきた」恐怖体験を激白 2025年8月11日 15時54分 「加害少女」は社会復帰、父親は自殺…「佐世保高1女子生徒殺害事件」 同級生を殺害・解体した15歳の“本当の顔” 2025年7月26日 8時12分 広陵高校｢校長の逆ギレ会見｣が招く最大の危機 2025年8月12日 17時30分