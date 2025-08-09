残すはメディカルチェックと正式発表のみとなったベンヤミン・シェシュコのマンチェスター・ユナイテッド行き。ニューカッスルも獲得を目指していたが、赤い悪魔がライプツィヒFWの獲得に成功した。今夏での移籍市場ではすでにマテウス・クーニャ、ブライアン・エンベウモと2人のFWを獲得しており、ここにシェシュコが加わることになる。『the Telegraph』によると、ユナイテッドはストライカーの獲得を決め、ここから守備的MFとGK