J1の鹿島アントラーズは、6日に行われたアビスパ福岡との天皇杯4回戦に3-2で競り勝って、準々決勝進出を決めた。鹿島のエースである鈴木優磨は、後半に痛恨のPK失敗を喫するも、延長戦で決勝点となるヘディングシュートを叩き込んだ。悪童として知られる鈴木は、元同僚である福岡FW金森健志とバチバチやりあっていたようだ。金森は鈴木と握手する写真とともに「こんなに仲良いのに試合中あんなにキレてくるのなんで！？！？！」と