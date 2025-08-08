企業が株主に向けて提供する「株主優待券」。株主にならなくても金券ショップやフリマアプリなどでも購入することができますが、「偽造品」を購入してしまう被害が今相次いでいるといいます。【写真で見る】「意図的に持ち込むケースが多い傾向」見極める買取業者「社員でも判別できないレベル」 株主優待券で支払い後に偽物と判明日比麻音子キャスター:偽物の優待券にご注意ください。そもそも株主優待券というのは、企業が