卓球女子シングルスで世界ランキング日本勢トップ６位の張本美和（１７＝木下グループ）は、平常心で日本人対決に臨む。男女シングルスの世界ランキング上位選手で争われるＷＴＴチャンピオンズ横浜２日目（８日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の１回戦では、同１７位のシン・ユビン（韓国）に３―２で接戦の末に勝利を収めた。試合後は「集中力がいつもの自分に比べると、劣っていた。集中力や判断力があまりよくなかったせい