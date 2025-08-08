2025年8月5日、韓国・聯合ニュースによると、警察設立80周年を迎え、警察官の制服が10年ぶりに一新される。デザイン最終案を決定するため、警察庁が11日に市民品評会を開催する。同時に6〜12日にネット上でのオンライン品評会も行う。ジャンパー、外勤服（制帽、ベスト類）、機動服など品目別の試作品各2〜3点について評価してもらい、結果は18日に発表する。選ばれた基本案を土台にデザインの補強、試作などを経て10月21日の「警