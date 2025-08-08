元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が８日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。大雨特別警報が出ている鹿児島県霧島市にある妻の実家を心配した。番組冒頭から鹿児島県などを中心に九州南部を襲った大雨について取り上げた。霧島市には大雨特別警報が発表され、最大限の警戒を呼びかけられたことなどを伝えた。羽鳥アナから「一茂さん、奥様の実家が霧島ということで？」と尋ねられると、一茂は「きょう朝方