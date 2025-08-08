美女からの挑発。その眼差しに宿る“圧”が、勝負の空気を一変させた。国内最高峰のポーカープレーヤー8名が集結したABEMAオリジナルのポーカートーナメント「ABEMA POKER INVITATIONAL」が開催。岡本詩菜がライバルに向けた表情に、視聴者からの反響が集まった。【映像】クールな最強美女が京大卒イケメンに見せた“圧の眼差し”17万点以上のチップを手にして、首位を走る岡本。この局面、クラブとダイヤの「A9」を持った岡本