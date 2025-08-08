先進技術を多数導入BMWは、新型の電動SUV『iX3』を9月のミュンヘン・モーターショーに出展し、初公開する予定だ。ノイエクラッセ（Neue Klasse）シリーズの最初の量産EVで、新時代の幕開けを告げるものだ。【画像】「進化」を実感させる走り！ 期待の電動SUV【新型iX3のプロトタイプを詳しく見る】全21枚新型iX3は来年初頭に販売開始予定で、BMWにとって重要なマイルストーンとなる。先進的なプラットフォームと、新しいデザイン