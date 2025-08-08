2人組女性ラッパー・ユニット、HALCALI（ハルカリ）が22年前に歌った「おつかれSUMMER」がアジア圏から米国に飛び火し、世界的に日本の“平成レトロ・ブーム”が巻き起こっている。「おつかれSUMMER」は、TikTokの総再生回数が16億回を突破。音楽配信サービス「Spotify」のバイラル・チャート50でもランクインを果たした。HALCALIは、HALCAとYUCALIによる音楽ユニット。2003年（平15）1月にシングル「タンデム」でメジャー・デビュ