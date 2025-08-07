ニューストップ > スポーツニュース > 国内・Jリーグニュース > ヴィッセル神戸が天皇杯で宮代大聖を決勝ゴール ネットで反響 ノエビア YouTube ヴィッセル神戸 天皇杯 スポーツニュース・トピックス Jリーグ サッカーダイジェストWeb ヴィッセル神戸が天皇杯で宮代大聖を決勝ゴール ネットで反響 2025年8月7日 13時27分 リンクをコピーする 激闘に決着をつけた。ヴィッセル神戸は８月６日、天皇杯のラウンド16で東洋大とノエビアスタジアム神戸で対戦。90分では決着がつかず、延長戦にもつれ込んだ一戦で、決勝ゴールを決めたのがFW宮代大聖だ。１−１で迎えた終了間際の120＋１分、DF広瀬陸斗のクロスを相手GKがファンブル。こぼれ球に素早く反応した宮代がヘッドで押し込んだ。 神戸がこの得点シーンを公式YouTubeチャンネルで公開すると、コメント欄には 記事を読む おすすめ記事 阪神の強さの要因を解説陣が分析 佐伯氏「（2位と）得点・失点差で100点以上あるわけですから、やはり強いですよ…」 2025年8月2日 8時45分 新王者・高見亨介、同門の那須川天心に勝利宣言「僕の試合の方が面白かった。勝ったかな」 2025年7月31日 15時6分 【甲子園】沖縄尚学・末吉 県勢初“2桁奪三振＆1―0完封”で初戦突破「自分の中では無四球がうれしい」 2025年8月7日 5時0分 【天皇杯】神戸・吉田孝行監督「何もできていない」スタメン組にカミナリ 2025年8月7日 0時22分 Ｇ大阪ＭＦ奥抜侃志が上位押し上げへ抱負 Ｓランス戦で約半年ぶりに実戦復帰「そこまで問題はない」 2025年8月4日 20時14分