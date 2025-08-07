¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡ØSUPER EIGHT¡Ù¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤È¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡Ê43¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ëÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø²£»³Íµ¡ß½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡Ù¤¬¡¢£¹·î20Æü¤È21Æü¤Ë¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥Éµ­Ç°¥Û¡¼¥ë¡¢10·î£³Æü¤«¤é£µÆü¤Þ¤ÇÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢£··î26Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Î¾Ì¾¤Ë¤è¤ë¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¡£²£»³¤Ï¡ÔÍ§Ã£¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÀïÍ§¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤¬ºÇ¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Î