2025年秋、ETVOSから登場した限定メイクアップコレクションは、「SHAPE OF QUANTITY」をテーマに、繊細で静かな美しさを引き立てる質感が魅力。中でも注目は、唇にとろけるようにフィットする「リップセラムクレヨン」。スキンケア発想で敏感な唇も安心、重ねるごとに自分らしい奥行きを演出できる逸品です。アイシャドーやチークとのコーディネートで、秋の透明感メイクを自由に楽しんで♡