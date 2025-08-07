ETVOSのルージュで叶える秋の透明感メイク♡限定色に注目！

2025年秋、ETVOSから登場した限定メイクアップコレクションは、「SHAPE OF QUANTITY」をテーマに、繊細で静かな美しさを引き立てる質感が魅力。中でも注目は、唇にとろけるようにフィットする「リップセラムクレヨン」。スキンケア発想で敏感な唇も安心、重ねるごとに自分らしい奥行きを演出できる逸品です。アイシャドーやチークとのコーディネートで、秋の透明感メイクを自由に楽しんで♡

リップセラムクレヨンで叶える、”生ふわ”質感

リップセラムクレヨン

価格：3,300円（税込）

今季限定で登場したETVOSの「リップセラムクレヨン」は、美容液のようにうるおう処方でありながら、セミマットな仕上がりが特徴。

保湿ブレンド美容オイル*¹とパウダーの絶妙なバランスが、唇のくすみや縦ジワまでカバーし、まるで素の唇が美しく整ったかのような印象に。

2in1形状でルージュとライナーを1本にまとめた設計は、誰でも簡単に美しいシルエットが描けます。限定5色展開で、自分らしい”似合う”がきっと見つかるはず。

※1 ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス（ベヘニル／イソステアリル／フィトステリル)、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、イソステアリン酸イソステアリル

トワニーの新作アイカラーで花のように彩る大人のまぶた

やさしさと深みを兼ね備えたアイ＆チーク

ミネラルクラッシィシャドー シフォンアンサンブル

価格：4,620円（税込）

目もとには、まぶたにふんわり溶け込む「ミネラルクラッシィシャドー シフォンアンサンブル」や、じゅわっと色めく「ミネラルアイバーム」がぴったり。

どちらも美容成分を贅沢に配合し、敏感肌をいたわりながら透明感のある仕上がりに導きます。

カラー：限定1色

ミネラルアイバーム

価格：2,750円（税込）

ミネラルアイバーム

カラー：限定２色

ミネラルアイバーム シルキー

カラー：定番２色

ミネラルプレストチーク ミュートペール

価格：4,180円（税込）

さらに、肌なじみの良い2色セットの「ミネラルプレストチーク ミュートペール」は、自然な血色感と立体感を演出。すべて石けんオフ可能で、肌にやさしい処方も魅力です。

カラー：定番1色

秋の唇に、新しい彩りとケアを

ミネラルリッププランパー シアー/ミネラルリッププランパー ディープ

カラー：3,300円（税込）

深みとツヤを同時に叶えるなら「ミネラルリッププランパー」もチェックしておきたいアイテム。シアータイプとディープタイプから選べて、ぷっくり感のあるうるおいリップが手に入ります。

どちらも植物由来の美容オイルを90％以上配合し、唇の乾燥を防ぎながらメイクアップ効果を発揮。敏感な唇にも安心して使える処方だから、毎日のリップケアが楽しみに変わりそう♡

ミネラルリッププランパー シアー

カラー：限定２色

ミネラルリッププランパー ディープ

カラー：限定２色



深く、やさしく、自分らしい美しさをこの秋に

ETVOS 2025 AW Collectionは、ただのメイクにとどまらず、肌と心に寄り添う”質感のレイヤード”を提案してくれます。

肌に優しい処方と、奥行きのある色・質感が織りなす世界観は、日常の中に静かな高揚感をもたらしてくれるはず。

リップも、アイも、チークも、今の自分にやさしくフィットする色とテクスチャーを選んで、秋の美しさを自由に描いてみませんか？