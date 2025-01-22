楽天は22日、2025シーズンの「myfavE DAY（マイフェイビーデー） Supported by 楽天カード」に向けて募集した『myfavEユニフォーム2025』のデザインが決定したことを発表した。多くの応募作品から一次審査、二次審査を経て、サラダバー萩野さんによるデザインが最優秀賞作品に選ばれ、「かっこいい」や「クール」をキーワードに、青色をベースにしたスパッタリングデザインが、華やかさと力強さを表現している。2025シーズン