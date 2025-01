Cybersecurity Newsは1月16日(現地時間)、「The Rise of AI Search: Google Search Market Share Dips Below 90%」において、Google検索のシェアが90%を割り込んだと伝えた。原因として生成AIの台頭を挙げ、過去3カ月間シェアを回復できていないと指摘した。The Rise of AI Search: Google Search Market Share Dips Below 90%.