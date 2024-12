ドジャースの大谷翔平投手(30)が29日、自らのインスタグラムを更新し、真美子夫人(28)が妊娠したことを“報告”した。インスタグラムでは英語で「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!」(小さなルーキーが間もなく私たちの家族に加わるのを待ち切れない!)とつづった。また、アップした写真にはデコピンの横にベビー服と赤ちゃん用の靴、そして赤ちゃん顔の絵で隠された真美子夫人のお腹のエコー

◆真美子夫人の妊娠をMLB公式が祝福 Shohei Ohtani and Mamiko are having a baby! pic.twitter.com/YWR5ZSXcin — MLB (@MLB) December 28, 2024