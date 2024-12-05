実業家のホリエモンこと堀江貴文氏（52）が11月30日、YouTubeチャンネル「政治研究家たかしのディスレシピ」にゲスト出演。10年前に炎上した自身の発言について言及した。堀江氏は14年に自身のYouTubeチャンネルで、「コロンビアに寿司店を出したい」という視聴者からの相談に答え、「寿司職人になるには10年くらい修行が必要だと言われてきたけれど、それは職人が商売敵を増やしたくなくてわざと弟子に教えないから。最近は半年く